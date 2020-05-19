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Даша Ульянова: що відомо про фіналістку шоу Холостяк

Фінал 10 сезону шоу Холостяк відбудеться вже 22 травня. Однією з фіналісток проекту стала Даша Ульянова.

Факти ICTV підготували біографію дівчини, яка потенційно може стати переможницею шоу.

Біографія Даші Ульянової 

Даша Ульянова: біографія учасниці шоу Холостяк 10 сезон

Даша народилася у Кривому Розі у 1997 році. 28 травня їй виповниться 24 роки.

Батько Даші – приватний підприємець, а мати – домогосподарка. У дівчини є брати-близнюки, які молодше за неї на 5 років.

Вона закінчила Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського за спеціальністю акторська майстерність драматичного театру і кіно.

 

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В очередной раз все только начинается????

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

З самого дитинства фіналістка Холостяка почала займатися художньою гімнастикою.

 

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С ранних лет меня сопровождает #шпагат ????

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Уже в сім років вона брала участь в серйозних змаганнях, потім жила в спортінтернаті.

Зараз у її Instagram є багато фото, на яких вона демонструє свою гнучкість.

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В связи с тем, что все мы дружно сидим дома,самое время написать пост про « шпагат»???? Девочки , отвечаю на самый задаваемый вопрос .. сесть на шпагат МОЖНО в любом возрасте и при любой комплекции. Просто у кого-то это будет быстрее, у кого-то чуть дольше) опять же, все очень индивидуально и зависит от природных данных ( кто-то «по-туже » , а кто-то более «мягче»????) Еще важный момент- ваша мотивация . У меня были разные клиентки.. Кому-то шпагат нужен был что бы сохранить эластичность мышечной ткани,кому-то просто для фоточки в Инстаграм ???? но были даже такие , кто хотел порадовать своего любимого ???????? и знаете что их объединяло ?Все пыхтели , терпели и сидели на всех шпахатах)))особенно под моим чутким руководством???? Вообщем в этом деле действительно главное ваше желание ! Немного терпения .. и тело обязательно вас отблагодарит!???? #всемшпагат

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Однак у 18 років у дівчини почалися проблеми з зайвою вагою.

Прийшовши на шоу Холостяк, Даша представилася як тренер зі стретчінгу (розтяжки) в студії елегантного спорту.

 

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Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

У дитинстві Даша мріяла стати олімпійською чемпіонкою, а зараз – відкрити власну студію.

До речі, раніше ми розповідали, як пройшла 11 церемонія троянд у Холостяк 10. Саме Даша стала першою, хто отримав троянду. Далі холостяк обирав між Вікою та Даною, запросивши дівчину на індивідуальну розмову.

В результаті, за крок до фіналу проект покинула Віка.

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