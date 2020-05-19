Даша Ульянова: біографія учасниці шоу Холостяк 10 сезон

Фінал 10 сезону шоу Холостяк відбудеться вже 22 травня. Однією з фіналісток проекту стала Даша Ульянова.

Факти ICTV підготували біографію дівчини, яка потенційно може стати переможницею шоу.

Біографія Даші Ульянової

Даша народилася у Кривому Розі у 1997 році. 28 травня їй виповниться 24 роки.

Батько Даші – приватний підприємець, а мати – домогосподарка. У дівчини є брати-близнюки, які молодше за неї на 5 років.

Вона закінчила Харківський національний університет мистецтв ім. Котляревського за спеціальністю акторська майстерність драматичного театру і кіно.

Переглянути цей допис в Instagram В очередной раз все только начинается???? Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 21 Сер 2019 р. о 8:04 PDT

З самого дитинства фіналістка Холостяка почала займатися художньою гімнастикою.

Переглянути цей допис в Instagram С ранних лет меня сопровождает #шпагат ???? Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 15 Сер 2018 р. о 1:10 PDT

Уже в сім років вона брала участь в серйозних змаганнях, потім жила в спортінтернаті.

Зараз у її Instagram є багато фото, на яких вона демонструє свою гнучкість.

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Однак у 18 років у дівчини почалися проблеми з зайвою вагою.

Прийшовши на шоу Холостяк, Даша представилася як тренер зі стретчінгу (розтяжки) в студії елегантного спорту.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 13 Тра 2018 р. о 9:01 PDT

У дитинстві Даша мріяла стати олімпійською чемпіонкою, а зараз – відкрити власну студію.

До речі, раніше ми розповідали, як пройшла 11 церемонія троянд у Холостяк 10. Саме Даша стала першою, хто отримав троянду. Далі холостяк обирав між Вікою та Даною, запросивши дівчину на індивідуальну розмову.

В результаті, за крок до фіналу проект покинула Віка.