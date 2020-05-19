Дуже сексуально! Надя Дорофєєва в леопардових шортах поділилася фото

30-річна українська співачка Надя Дорофєєва навіть на карантині продовжує радувати шанувальників яскравими фото.
На опублікованому в Instagram знімку зірка позує в леопардових шортах з високою талією, в чорному бюстгальтері і прозорій накидці.
Читайте: Який серіал подивитися на карантині: Дорофеєва в панчохах назвала свій рейтинг
Її образ доповнюють високі черевики і розпущене волосся, що і робить образ повноцінним.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раніше Факти ICTV писали, що український поп-гурт Время и Стекло презентував прощальний кліп на пісню Навсегда/Никогда.