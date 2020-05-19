Дуже сексуально! Надя Дорофєєва в леопардових шортах поділилася фото

30-річна українська співачка Надя Дорофєєва навіть на карантині продовжує радувати шанувальників яскравими фото.

На опублікованому в Instagram знімку зірка позує в леопардових шортах з високою талією, в чорному бюстгальтері і прозорій накидці.

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Її образ доповнюють високі черевики і розпущене волосся, що і робить образ повноцінним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 18 Май 2020 в 11:26 PDT

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