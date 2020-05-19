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Дуже сексуально! Надя Дорофєєва в леопардових шортах поділилася фото

30-річна українська співачка Надя Дорофєєва навіть на карантині продовжує радувати шанувальників яскравими фото.

На опублікованому в Instagram знімку зірка позує в леопардових шортах з високою талією, в чорному бюстгальтері і прозорій накидці.

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Її образ доповнюють високі черевики і розпущене волосся, що і робить образ повноцінним.

 

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Раніше Факти ICTV писали, що український поп-гурт Время и Стекло презентував прощальний кліп на пісню Навсегда/Никогда.

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