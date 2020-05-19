Джамала розповіла про акцію на підтримку медиків та дала поради на карантині

Українська співачка та переможниця 61-го пісенного конкурсу Євробачення Джамала ексклюзивно розповіла про те, як проходить її карантин та чи дотримується вона самоізоляції.

— Я, як і всі, сподіваюся, українці, перебуваю вдома. Дотримуватися карантину потрібно. Ми маємо жахливі приклади з Італії та США, ми повинні брати це до уваги та поважати себе та інших. Мені дуже сумно. Насамперед за те, що скасувалося дуже багато концертів. Професія зараз зупинилася. Ти відчуваєш себе маленьким, нікчемним та непотрібним, що від цього страшно, – розповіла Джамала.

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Також Джамала дала кілька рекомендацій, як пережити карантин з власного досвіду:

— Передусім, не можна втрачати надію, адже людині завжди варто відчувати себе потрібною. Ось я потрібна своїй дитині – я намагаюся бути хорошою мамою. Ми більше навчаємося, більше розмовляємо – кримськотатарською, українською, англійською мовами. Друге, я підтримую своїх фанів, активно веду свої сторінки у соцмережах, записую кавери хітів, які вони хочуть почути. Але це нагода змінитися та заспівати щось таке, що ти раніше не співав, наприклад, мовою суахілі чи іспанською. Я отримую неабияку насолоду, коли люди кажуть, що це їх надихає. Людина по-справжньому щаслива, коли вона робить щасливими інших. По-третє, я пишу власну музику, адже музика лікує та надихає. Взагалі не можна просто сидіти та дивитися серіали, потрібно чимось займатися. Люди залежать один від одного, нам треба обмінюватися емоціями. Дуже класно, що зараз є інтернет, і ми можемо спілкуватися, – розповіла Джамала.

Співачка розповіла також про власну акцію, ініціатором якої вона стала:

— Вона звучить Я міняю свій одяг на захисні костюми для лікарів. Я довго вагалася, як її сприймуть. Для мене це важлива подія, – додала виконавиця.

Джамала розповіла, що вже сконтактувалася з людьми, які шитимуть захисний одяг для лікарів, а потім віддаватимуть у надійні руки. Джамала додала, що це не халати, а спецодяг, який використовуватимуть лікарі лише один раз.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Джамала очікує на появу другої дитини.

Фото: Jamala