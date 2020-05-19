Руні Мара і Хоакін Фенікс стануть батьками

45-річний Хоакін Фенікс і 35-річна Руні Мара вперше стануть батьками.

За інформацією ЗМІ, зараз актриса знаходиться на шостому місяці вагітності. Нещодавно Руні бачили в Лос-Анджелесі. Вона була одягнена в мішкуватий одяг, яка приховувала живіт.

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Хоакін Фенікс і Руні Мара вперше побачилися на зйомках фільму Вона, але симпатія у них виникла не відразу. Тільки через рік вони почали спілкуватися по електронній пошті.

Хоакін Фенікс відомий за фільмами Знаки, Готель Руанда, Таємничий ліс, Переступити межу, Вона, Джокер.

Руні Мара знялася в фільмах Дівчина з татуюванням дракона, Мій король і Кошмар на вулиці В’язів.

Раніше Факти ICTV писали, що український співак і музикант, учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко (Фоззі) став батьком. У нього народилися дівчинка та хлопчик.