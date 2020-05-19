Українська співачка Світлана Тарабарова повідомила, що вагітна вдруге.

– Друзі, я хочу поділитися з вами. Я при надії, вдруге. Попри складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша, – написала артистка на своїй сторінці Facebook.

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Також Тарабарова виклала кілька фото з округлим животиком.

Нагадаємо, що у 2018 році співачка народила свою першу дитину – хлопчика, якого назвали Іваном.

Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм Бондарем, продюсером, який старший за неї на 14 років, стали батьками у неділю, 9 вересня.