Вона завжди кохатиме мене: чоловік Меган Фокс повідомив про розлучення

Американська актриса Меган Фокс розлучається зі своїм чоловіком Браяом Остіном Гріном, якого глядачі знають, як Девіда Сільвера в телесеріалі Беверлі-Хіллз, 90 210.

– У нас були дивовижні стосунки, і я завжди її кохатиму. І знаю, що вона завжди кохатиме мене, – заявив актор.

Він також зізнався, що почав відчувати відчуження Меган з кінця минулого року, коли вона поїхала з США зніматися у фільмі Північ на злаковому полі. Після її повернення багато що змінилося.

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За словами Гріна, Меган заявила, що працюючи далеко від дому і перебуваючи на самоті, вона почала відчувати себе самою собою. І це їй сподобалося. Браян був шокований, і врешті-решт подружжя вирішило, що краще розлучитися.

Меган і Браян вперше зустрілися в 2004 році на зйомках серіалу Королева екрану. У листопаді 2006-го вони побралися, проте в лютому 2009-го вони розірвали заручини. 24 червня 2010 року вони одружилися.

Пара виховує трьох синів.

Раніше Факти ICTV писали, що актриса Джулія Робертс розлучається з оператором Даніелем Модером. Ніби то у пари давно були негаразди у стосунках, проте карантин та постійне перебування разом остаточно підштовхнули подружжя до кардинального рішення.

Джерело: People