20 травня відомий український телеведучий Микита Добринін і переможниця шоу Холостяк Даша Квіткова одружилися.

– Як сказала моя молодша сестра: Прийшла в чорному, а пішла в білому. Тепер офіційно сім’я, – написала Даша Квіткова.

У зв’язку з карантином пара перенесла офіційну частину весілля на 12 серпня.

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На церемонії були присутні тільки найближчі родичі і друзі.

– Вона стала моїм серцем, величезною його частиною, тепер і офіційно моя, – написав Микита Добринін.

Микита Добринін був головним героєм дев’ятого сезону шоу Холостяк, тоді перемогла Даша Квіткова. Це перший випадок в історії шоу, коли пара змогла не тільки зберегти стосунки, а й одружитися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova ???? (@kvittkova) 20 Май 2020 в 5:16 PDT

До речі, вже в цю п’ятницю, 22 травня, в 19.00 відбудеться фінал шоу Холостяк 10. Макс та дві фіналістки – Даша і Дана, – відправляться у романтичну подорож до Барселони.