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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Оскар 2021 можуть перенести через зупинку кіновиробництва

Вперше майже за сто років премію Оскар можуть перенести. Причиною стала пандемія коронавірусу в світі, через яку довелося зупинити кіновиробництво.

93 церемонія вручення премії Академії кінематографічних мистецтв і наук за планом має відбутися в лютому 2021 року в Лос-Анджелесі.

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Однак американські ЗМІ з посиланням на свої джерела пишуть, що премію можуть перенести, але офіційного рішення досі немає.

– Найімовірніше, вона буде відкладена, – заявило одне з джерел, близьке до керівництва кіноакадемії.

За його словами, поки офіційних рішень не ухвалювалося.

Раніше Факти ICTV писали, що організатори Оскара оголосили, що вперше допустять до відбору фільми, що не виходили в прокат. Таке рішення ухвалили у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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