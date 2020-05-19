Російський актор театру і кіно Павло Дерев’янко став гостем програми Ігоря Дудя.

43-річний артист, який найбільше відомий завдяки комедійним ролям, зізнався, що може легко розплакатися після перегляду мультфільмів.

– Що мене може розчулити? Все що завгодно. Я став таким сентиментальним. Найчастіше я плачу з мультиків, голлівудських мультиків. Я дуже чутливий, – сказав Дерев’янко.

Обговорювали і президента РФ Володимира Путіна, щоправда, дещо з несподіваного боку.

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Дудь запитав у Дерев’янка про те, як він ставиться до ботоксу, зокрема, чи вірить він, що Володимир Путін користується уколами краси.

– Користується, звісно. Це нормально! На нього всі дивляться, – зазначив артист.

З приводу того, чи буде він собі колоти ботокс після 60 років, Дерев’янко не став заперечувати, але сказав, що спочатку потрібно дожити.

– Можливо, я буду подобатися собі дідусем, – пожартував він.

Нещодавно Юрій Дудь зняв фільм про Кремнієву долину в штаті Каліфорнія в США, де зосереджені офіси найбільших IT-корпорацій світу.