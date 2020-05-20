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Схудла Алла Пугачова похизувалася фігурою в обтислих джинсах

Схудла Алла Пугачова прогулялася у джинсовому костюмі та чорних прозорих рукавичках під пісню Pretty Woman.

Відео співачки розмістив у себе на сторінці в Instagram її чоловік Максим Галкін.

– Гарна, – підписав відео Максим Галкін і доповнив коментар серцем.

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Фанати Алли Пугачової засипали співачку компліментами, захоплюючись її зовнішнім виглядом і фігурою.

 

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Хороша! ❤️ #алла

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Нагадаємо, раніше ми публікували топ-10 кращих пісень Алли Пугачової. В репертуарі легендарної співачки близько 500 пісень на різних мовах. Примадонна є однією з небагатьох російських зірок, які підтримували і підтримують Україну.

Джерело: Максим Галкін

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