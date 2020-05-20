PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Вперше в Україні: гурт Pixies представить новий альбом в Києві

21 липня 2021 року вперше в Україні виступить легендарний американський гурт Pixies.

На Арт-заводі Платформа гурт у Києві представить свій новий альбом Beneath the Eyrie. Це сьомий студійний альбом гурту, який вийшов у вересні 2019 року.

Читайте: Леді Гага, Біллі Айліш та інші: концерт One World: Together At Home (ОНЛАЙН)

Pixies – рок-гурт, заснований у Бостоні у 1986 році

У нинішній склад колективу входять Блек Френсіс, Джоуї Сантьяго, Дейв Ловерінг і Пез Леншантін.

Переважно тексти для пісень гурту пише Блек Френсіс. Гурт випустив сім студійних альбомів і п’ять мініальбом.

Раніше легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones вперше за 8 років випустив сингл.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка