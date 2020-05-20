21 липня 2021 року вперше в Україні виступить легендарний американський гурт Pixies.

На Арт-заводі Платформа гурт у Києві представить свій новий альбом Beneath the Eyrie. Це сьомий студійний альбом гурту, який вийшов у вересні 2019 року.

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Pixies – рок-гурт, заснований у Бостоні у 1986 році

У нинішній склад колективу входять Блек Френсіс, Джоуї Сантьяго, Дейв Ловерінг і Пез Леншантін.

Переважно тексти для пісень гурту пише Блек Френсіс. Гурт випустив сім студійних альбомів і п’ять мініальбом.

Раніше легендарний британський рок-гурт The Rolling Stones вперше за 8 років випустив сингл.