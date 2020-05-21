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Бікіні та сонцезахисний крем: Кайлі Дженнер поділилася відвертим відео

Одна із наймолодших мільярдерів світу Кайлі Дженнер опублікувала гаряче архівне відео.

На ролику Кайлі у бікіні і топ-бандо демонструє, як потрібно втирати у шкіру захисний засіб від сонця.

Відео раніше ніде не публікувалося: це кадри зі зйомок сонцезахисного крему косметичного бренду Дженнер Kylie Skin.

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@kylieskin unreleased sunscreen campaign ????????

Допис, поширений Kylie ???? (@kyliejenner)

Всього за декілька годин ролик зібрав рекордні 13,7 млн переглядів.

Нещодавно Кайлі Дженнер оприлюднила свої пікантні фото в басейні. Окрім пишних форм, Кайлі також похизувалася красивою засмагою.

Джерело: kyliejenner

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