Одна із наймолодших мільярдерів світу Кайлі Дженнер опублікувала гаряче архівне відео.

На ролику Кайлі у бікіні і топ-бандо демонструє, як потрібно втирати у шкіру захисний засіб від сонця.

Відео раніше ніде не публікувалося: це кадри зі зйомок сонцезахисного крему косметичного бренду Дженнер Kylie Skin.

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Переглянути цей допис в Instagram @kylieskin unreleased sunscreen campaign ???????? Допис, поширений Kylie ???? (@kyliejenner) 20 Тра 2020 р. о 4:13 PDT

Всього за декілька годин ролик зібрав рекордні 13,7 млн переглядів.

Нещодавно Кайлі Дженнер оприлюднила свої пікантні фото в басейні. Окрім пишних форм, Кайлі також похизувалася красивою засмагою.

Джерело: kyliejenner