Одна із наймолодших мільярдерів світу Кайлі Дженнер опублікувала гаряче архівне відео.
На ролику Кайлі у бікіні і топ-бандо демонструє, як потрібно втирати у шкіру захисний засіб від сонця.
Відео раніше ніде не публікувалося: це кадри зі зйомок сонцезахисного крему косметичного бренду Дженнер Kylie Skin.
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Всього за декілька годин ролик зібрав рекордні 13,7 млн переглядів.
Нещодавно Кайлі Дженнер оприлюднила свої пікантні фото в басейні. Окрім пишних форм, Кайлі також похизувалася красивою засмагою.
Джерело: kyliejenner