У 2020 році День вишиванки святкують 21 травня.

Українські соцмережі наповнилися фотографіями знаменитостей у вишуканих дизайнерських вишиванках.

У підписах до світлин артисти щиро привітали українців із Днем вишиванки.

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Переглянути цей допис в Instagram З Днем Вишиванки ! #пономарьов #україна Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 21 Тра 2020 р. о 12:52 PDT

Переглянути цей допис в Instagram #вишиванкаday ❤️ Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 21 Тра 2020 р. о 1:51 PDT

Якщо ви досі не привітали своїх рідних із цим святом, Факти ICTV опублікували добірку красивих привітань із Днем вишиванки у картинках.