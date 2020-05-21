У 2020 році День вишиванки святкують 21 травня.
Українські соцмережі наповнилися фотографіями знаменитостей у вишуканих дизайнерських вишиванках.
У підписах до світлин артисти щиро привітали українців із Днем вишиванки.
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Дуже люблю, дуже ціную! Вважаю її справжньою прикрасою наших жінок! ⠀ #вишиванкаDAY #ДеньВишиванки
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Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою ???????? ⠀ Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, – це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. ⠀ Зі святом, друзі! ♥️
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Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня!????????Я давно вже сприймаю вишиванку,як повсякденний одяг,в якому почуваю себе впевнено і яскраво!Так одягались наші прабабусі,самі вирощували льон,коноплі і робили унікальну тканину власноруч..Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних майстрів декілька нових суконь!????А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з улюбленою @yu_magdych ❤️!Дочекайтеся!????
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З Днем вишиванки друзі ???????? #вишиванкаday #вишиванка #vyshyvankaday #vyshyvanka #irynabilyk
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Уся наша інтернаціональна родина у вишиванках! свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – вдягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об’єднуються українці в одній ідеї і показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам’ятати свою національну та громадянську позицію,культурну освіченість та духовну свідомість.#семья #деньвишиванки #україна #vyshyvanka #vyshyvankaday #ukraine #ukrainiantraditions #діти #бужинська #бужинская
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Вышиванка -изысканный символ Украины!???? #vyshyvankaday #ukraine #symbol #embroidery #ornament
Якщо ви досі не привітали своїх рідних із цим святом, Факти ICTV опублікували добірку красивих привітань із Днем вишиванки у картинках.