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День вишиванки 2020: як зірки привітали українців зі святом

У 2020 році День вишиванки святкують 21 травня.

Українські соцмережі наповнилися фотографіями знаменитостей у вишуканих дизайнерських вишиванках.

У підписах до світлин артисти щиро привітали українців із Днем вишиванки.

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Дуже люблю, дуже ціную! Вважаю її справжньою прикрасою наших жінок! ⠀ #вишиванкаDAY #ДеньВишиванки

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня!????????Я давно вже сприймаю вишиванку,як повсякденний одяг,в якому почуваю себе впевнено і яскраво!Так одягались наші прабабусі,самі вирощували льон,коноплі і робили унікальну тканину власноруч..Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних майстрів декілька нових суконь!????А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з улюбленою @yu_magdych ❤️!Дочекайтеся!????

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

 

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З Днем Вишиванки ! #пономарьов #україна

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

 

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З Днем вишиванки друзі ???????? #вишиванкаday #вишиванка #vyshyvankaday #vyshyvanka #irynabilyk

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

 

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Уся наша інтернаціональна родина у вишиванках! свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку – вдягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об’єднуються українці в одній ідеї і показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код. У цей день варто пам’ятати свою національну та громадянську позицію,культурну освіченість та духовну свідомість.#семья #деньвишиванки #україна #vyshyvanka #vyshyvankaday #ukraine #ukrainiantraditions #діти #бужинська #бужинская

Допис, поширений Екатерина Бужинская (@buzhynska)

 

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#вишиванкаday ❤️

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

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Вышиванка -изысканный символ Украины!???? #vyshyvankaday #ukraine #symbol #embroidery #ornament

Допис, поширений LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Якщо ви досі не привітали своїх рідних із цим святом, Факти ICTV опублікували добірку красивих привітань із Днем вишиванки у картинках.

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