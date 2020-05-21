Український репер Потап зателефонував фельдшеру із Чернівецької області.

Під час розмови у режимі відеоконференції співак подякував жінці за те, що вона разом з колегами з різних регіонів України бореться з коронавірусом та рятує життя.

Водночас фельдшер відзначила, що нині усі лікарі прагнуть, щоб українці дотримувались правил гігієни. За її словами, через те, що громадяни України їх порушують, у країні така статистика із хворими на Covid-19.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у КПІ спрогнозували, коли коронавірус в Україні піде на спад.