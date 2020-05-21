Дженніфер Еністон запропонували роль в українському блокбастері Apple-Man

Тиждень тому в мережі з’явився трейлер пародійного блокбастеру Apple-Man або Людина-Яблуко. Він був зроблений під час карантину.

Усі зйомки відбувалися у квартирі режисера в кімнаті у 15 кв. м. На майданчику було лише дві людини, а бюджет становив $1.

Трейлер, розміщений на ресурсах телекомпаній FOX, NBC та ABC, викликав такий резонанс у Голлівуді, що проект отримав схвальний відгук від Дженніфер Еністон в Instagram.

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Дізнавшись про це, режисер Василь Москаленко зняв відео, у якому запросив її приєднатися до свого проекту і зіграти головну роль.

– Для мене було повною несподіванкою, що проект настільки сподобається американським глядачам, – розповів Василь Москаленко. – Я справді розраховував на американську аудиторію, знімаючи англійською. Ми залучили актора дубляжу з Великої Британії, що працював із Марвел. Однак я і уявити не міг такого резонансу.

До слова, Apple-Man – це пародійний супергеройський фільм. Автор сценарію і режисер – Василь Москаленко.

Він починав кар’єру як режисер розважальних тревел-шоу на Новому Каналі та ICTV. У 2016 вирішив спробувати себе у кіно. Перший проект – фільм Синтетична Любов – здобув фестивальні нагороди у США, Канаді та Великій Британії.

В українському дубляжі Людина-Яблуко говорить голосом Андрія Твердака. Для роботи над англомовною версією був залучений Стівен Ештон Франк – один з найкращих акторів дубляжу комп’ютерних ігор.

Раніше Факти ICTV писали, що до кращих фільмів за версією The Guardian потрапили українські кінострічки.