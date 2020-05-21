Співак Seal стане хедлайнером Leopolis Jazz Fest, який пройде у Львові в 2021 році .
У 2020 році фестиваль був скасований через пандемію коронавірусу, але організатори ведуть переговори з музикантами на 2021 рік.
Переможець у чотирьох номінаціях Греммі Seal виступить на сцені фестивалю 25 червня.
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Seal навіть записав вітальне відео для українців. Він побажав усім здоров’я і зустрітися з ним у Львові наступного року.
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На рахунку Seal більше 10 студійних альбомів і продано 30 млн їх копій. Він відомий хітами Crazy, Killer, Kiss from a Rose, яка стала саундтреком до фільму Бетмен назавжди.
Також він відомий бурхливим романом з німецькою супермоделлю Хайді Клум.
Нагадаємо, Leopolis Jazz Fest пройде у Львові в 2021 році 24-28 червня.
Джерело: leopolisjazz