Співак Seal стане хедлайнером Leopolis Jazz Fest, який пройде у Львові в 2021 році .

У 2020 році фестиваль був скасований через пандемію коронавірусу, але організатори ведуть переговори з музикантами на 2021 рік.

Переможець у чотирьох номінаціях Греммі Seal виступить на сцені фестивалю 25 червня.

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Seal навіть записав вітальне відео для українців. Він побажав усім здоров’я і зустрітися з ним у Львові наступного року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LeopolisJazzFest (@leopolisjazz) 21 Май 2020 в 2:50 PDT

На рахунку Seal більше 10 студійних альбомів і продано 30 млн їх копій. Він відомий хітами Crazy, Killer, Kiss from a Rose, яка стала саундтреком до фільму Бетмен назавжди.

Також він відомий бурхливим романом з німецькою супермоделлю Хайді Клум.

Нагадаємо, Leopolis Jazz Fest пройде у Львові в 2021 році 24-28 червня.

Джерело: leopolisjazz