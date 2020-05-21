Ювілейний сезон шоу Холостяк наблизився до фіналу, вже зовсім скоро вся Україна дізнається ім’я дівчини, яка зачарувала Макса Михайлюка. Однак під час безліччі випусків, на проекті були різні ситуації, Факти ICTV вирішили згадати найчуттєвіші та найпристрасніші.

Перший поцілунок на проекті у Макса стався з Дариною Ульяновою під час їх побачення в оранжереї, коли пара обговорювала минулі стосунки. До речі, потім у них було безліч гарячих моментів на побаченнях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вашими глазами … Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 5 Май 2020 в 10:54 PDT

Під час четвертого ефіру Макс запросив Христину на ювелірну фабрику в Таїланді, а після у пари відбулася відверта розмова, яка перейшла у купання в басейні та поцілунок. Коли Христина приїхала у віллу, то збрехала дівчатам і сказала, що поцілунку не було.

Під час шостого випуску Макс вирушив з Даною на індивідуальне побачення, яке вони провели у повітрі.

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Пара стрибала з парашутом. Після приземлення Дана на емоціях поцілувала Макса, а потім навіть порівняла стрибок з інтимною близькістю.

Восьмий випуск вразив глядачів відвертістю та еротичністю. А найгарячішим побаченням стала зустріч Макса і Дани.

Холостяк запросив дівчину на побачення у планетарій, де вона прочитала йому вірші та пристрасно поцілувала.

Я б хотіла дозволить нам більше:⠀

Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀

Я б натхненно писала би вірші,⠀

Об’єднавшись з тобою тілами.⠀

⠀

Поступово з’являється “хочу”⠀

І бажання всім тілом напитися,⠀

І до ранку в обіймах ночі,⠀

Тремчучи, собою ділитися…

Раніше Факти ICTV писали, що до фіналу шоу Холостяк 10 сезон пройшли Дана та Даша. В 11 випуску Холостяк за троянду також боролась Віка. Першою розу отримала Даша, а от Дану холостяк викликав на індивідуальну розмову.