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Поступово з’являється “хочу”: найпристрасніші поцілунки на Холостяку 2020

Ювілейний сезон шоу Холостяк наблизився до фіналу, вже зовсім скоро вся Україна дізнається ім’я дівчини, яка зачарувала Макса Михайлюка. Однак під час безліччі випусків, на проекті були різні ситуації, Факти ICTV вирішили згадати найчуттєвіші та найпристрасніші.

Перший поцілунок на проекті у Макса стався з Дариною Ульяновою під час їх побачення в оранжереї, коли пара обговорювала минулі стосунки. До речі, потім у них було безліч гарячих моментів на побаченнях.

 

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Вашими глазами …

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Під час четвертого ефіру Макс запросив Христину на ювелірну фабрику в Таїланді, а після у пари відбулася відверта розмова, яка перейшла у купання в басейні та поцілунок. Коли  Христина приїхала у віллу, то збрехала дівчатам і сказала, що поцілунку не було.

Холостяк 2020

Під час шостого випуску Макс вирушив з Даною на індивідуальне побачення, яке вони провели у повітрі.

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Пара стрибала з парашутом. Після приземлення Дана на емоціях поцілувала Макса, а потім навіть порівняла стрибок з інтимною близькістю.

Холостяк 2020

Восьмий випуск вразив глядачів відвертістю та еротичністю. А найгарячішим побаченням стала зустріч Макса і Дани.

Холостяк запросив дівчину на побачення у планетарій, де вона прочитала йому вірші та пристрасно поцілувала.

Я б хотіла дозволить нам більше:⠀
Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀
Я б натхненно писала би вірші,⠀
Об’єднавшись з тобою тілами.⠀

Поступово з’являється “хочу”⠀
І бажання всім тілом напитися,⠀
І до ранку в обіймах ночі,⠀
Тремчучи, собою ділитися…

 

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І все було так особливо… До мурашок. Як на твоєму улюбленому фото мене… ⠀ ⠀ Ти сприймаєш мій ненормальний сміх ⠀ Ти з уважністю ставишся до моєї нестандартної відвертою творчості ⠀ Ти з розумінням поставився до мене колишньої – такої юної, дурненької та невпевненої в собі…⠀ ⠀ Дякую. Просто дякую ⠀ ⠀ #холостяк10 #холостяк #kohayte_sya #еротичнапоезія

Публикация от Дана Оханська (@dana_okhanska)

Раніше Факти ICTV писали, що до фіналу шоу Холостяк 10 сезон пройшли Дана та Даша. В 11 випуску Холостяк за троянду також боролась Віка. Першою розу отримала Даша, а от Дану холостяк викликав на індивідуальну розмову.

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