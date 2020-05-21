Рахують мільйони: продюсер Джамали розповів про збитки через карантин

Збитки Enjoy! Media через карантин в Україні становлять кілька мільйонів.

Про це Фактам ICTV розповів CEO Enjoy! Media Ігор Тарнопольський, який займається продюсуванням JAMALA, LAUD, ANAMUN.

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– Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то збитки склали близько 2,5-3 млн грн. Але впевнений, що це початок нової ери, і ми не повернемося до колишньої бізнес-моделі, тому порівняння будуть не зовсім коректними, – розповів Ігор Тарнопольський.

Раніше Факти ICTV розповідали, яких збитків зазнають представники шоу-бізнесу, а також, як зміниться творча індустрія через карантин.