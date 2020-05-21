Рок-н-рол не обдуриш: як карантин змінив український шоу-бізнес

Український шоу-бізнес одразу відчув на собі карантинні обмеження, адже однією з перших вимог влади була заборона на масові заходи, зокрема концерти, фестивалі тощо. А це левова частка роботи для артистів, тому і заробітки різко впали. Варто зазначити, що на сцені ми бачимо артиста чи гурт, але за їх спинами стоять цілі команди професіоналів.

Як карантин змінив творчу індустрію і чому, як раніше, вже не буде – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яких збитків зазнає український шоу-бізнес через карантин

– Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то збитки склали близько 2,5-3 млн грн. Але впевнений, що це початок нової ери, і ми не повернемося до колишньої бізнес-моделі, тому порівняння будуть не зовсім коректними, – розповів Фактам ICTV продюсер JAMALA, LAUD, ANAMUN, CEO Enjoy! Media Ігор Тарнопольський.

Лідер популярного рок-гурту Друга ріка Валерій Харчишин зазначив, що поки важко порахувати збитки, бо творча ізоляція ще не закінчилася.

– Якщо брати до уваги концерти і фестивалі, що вже було перенесено, а також всі невиплачені роялті, збиток можна оцінити приблизно у 2 млн грн. Комусь здасться, що це багато, комусь, що мало. Але потрібно враховувати, що Друга ріка – це не тільки ті люди, яких ви бачите під час концертів на сцені або в кліпах на екрані. У команді нас 15 осіб, – розповів Валерій Харчишин.

Він додав, що діяльність музичного гурту можна порівняти з діяльністю невеликого підприємства у сфері послуг.

– У нас немає інших матеріальних активів або фінансових подушок безпеки, крім інструментів і майнових авторських прав на творчий продукт. Тому зараз ми витрачаємо власні заощадження і сплачуємо якийсь необхідний мінімум персоналу, – зазначив музикант.

Проте аби артисти могли розвиватися, як проекти, їм потрібні майданчики для демонстрації своєї творчості, які також фінансово потерпають під час карантинних обмежень.

Генеральний директор Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) Євген Мушкін розповів, що, за прогнозами, цього року обіг ВДНГ впаде на 40% в порівнянні з плановим.

– Це дуже болісно, ​​причому не тільки тому, що ми були змушені скоротити зарплати співробітникам удвічі. Фактично ВДНГ працює як некомерційна організація — все, що ми заробляли до карантину, прямувало винятково на відновлювальні та ремонтні роботи й на закриття старих боргів, – зазначив Мушкін.

За його словами, на час карантину довелося призупинити проекти з відновлення освітлення, ремонту фонтанів, доріг, інженерних мереж та іншого.

– Але ми не сумуємо. Криза мине, а ВДНГ — він такий один у світі, вже пройшов через вогонь, воду і мідні труби. Пройде і через це, – підкреслив Євген Мушкін.

Як український шоу-бізнес трансформувався через карантин

Продюсер співачки JAMALA Ігор Тарнопольський розповів, що довелося перейти на віддалений режим роботи.

– У нашій компанії працює понад 10 людей. Наради ми проводимо в Zoom, не більше двох годин кожна. У тиждень виходить одна летучка, з операційних питань, і одна-дві конференції з окремо взятих тем. Решту спілкування перенесено в загальні чати (вони були і до карантину). Й індивідуально кожен займається своєю роботою вдома, – зазначив Тарнопольський.

Також він зазначив, що команда стала ефективнішою. Крім того, навіть вийшло записувати пісні дистанційно.

– За останній рік ми, в Enjoy! Media, вже вдруге спробували впровадити Trello. Треба сказати, що карантин тільки каталізував цей процес, і тепер ми це зробили в повному обсязі. Вважаю, що в деяких аспектах ми стали в рази ефективніші. Освоїли і дистанційну роботу в студії, коли там лише інженер і співак, а вокальний продюсер в іншому місці. Віддалено проходять і худнаради, PPM та інше. Це зручно, але вимагає напрацювання нових підходів від учасників, але і в цьому є своя користь, – розповідає продюсер.

Також на роботі в студії зосередився і гурт Друга ріка.

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– Оскільки концертна діяльність повністю зупинилася, ми з гуртом сконцентрувалися на доопрацюванні нашої студійної акустики, із залученням симфонічних, духових та народних інструментів. Запис було зроблено ще до карантину, але зараз з’явився час довести справу до кінця, – зазначив лідер групи Друга ріка Валерій Харчишин.

Також він розповів, що решту вільного часу він присвятив роботі з розблокування діяльності авторської організації ГО УААСП (Українська агенція з авторських та суміжних прав), гендиректором якої Валерій є вже півроку.

– Річ у тому, що у часи, коли концертів немає взагалі, роялті — єдине джерело постійного доходу для музикантів та авторів у всьому світі. Але тільки не в Україні. В умовний карантин творців музичного контенту в нашій країні занурили ще півроку тому, заблокувавши акредитацію і діяльність найбільшої авторської організації України, – розповідає музикант.

Крім того, під час введення карантину в Україні також була ініціатива взагалі звільнити користувачів контенту (кафе, ресторани, телеканали, радіостанції тощо) від обов’язкової виплати всіх видів роялті авторам за використання їхніх творів.

Важливо розуміти, що звичайних слухачів це не стосується, адже йдеться саме про комерційне використання творчого контенту.

– Щорічно авторський контент у світі збирає $10 млрд, найгірший же результат показують країни третього світу, Україна серед них. Уже довгий час українські автори просто не можуть отримати свої гроші через те, що чиновники й недобросовісні конкуренти заблокували діяльність ГО УААСП, – зазначив артист.

Врегулювати хоча б на короткий час це питання може законопроект на підтримку культури і креативних індустрій №3377.

На ВДНГ ситуація складніша, адже аби забезпечити його існування, повинен працювати великий штат співробітників.

– Принцип був простим: на роботу виходять лише ті співробітники, які не можуть працювати дистанційно (прибиральники, озеленювачі, чергові електрики, сантехніки, охорона та інші), і ті, що живуть поруч. Для кількох співробітників, які забезпечували роботу критичної для ВДНГ інженерної інфраструктури, ми оформили спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті, – зазначив гендиректор Євген Мушкін.

Також він додав, що після ослаблення карантинних обмежень роботи стало більше, тому частина співробітників уже змушена об’єднуватися і їздити на роботу на автомобілях.

Ще однією неприємністю для культурного життя стала заборона на масові заходи, зокрема проведення концертів.

За словами Євгена Мушкіна, більшість заходів просто орендують потужності Експоцентру, тому їх перенесення або скасування означають лише додаткову паперову роботу. Адже ВДНГ – організація, що надає комплекс послуг і сервісів.

– Але є також у нас і свої плани, організацією яких займається безпосередньо команда ВДНГ. І в цьому разі економічні втрати супроводжувалися ще й емоційними. Ми були змушені попрощатися з частиною нашого колективу — людьми, які якраз і повинні були займатися цими проектами, бо в поточній ситуації просто не змогли забезпечити їм зарплату, – зазначив Мушкін.

Валерій Харчишин зазначив, що деякі концерти довелося переносити три-чотири рази, проте не всі дожили до третього разу.

– Складно, насамперед психологічно, але й технічно також неймовірно важко. Перенесення дати концерту або фестивалю впливає на велику групу людей, що залучені до їхньої організації, продакшну й промо. Я вже не кажу про незручності, які відчувають сотні або тисячі потенційних слухачів, – розповідає музикант.

А ось CEO Enjoy! Media Ігор Тарнопольський зазначив, що довелося перенести концерти всіх артистів, але вийшло це зробити спокійно.

– Ми зробили це спокійно, за домовленостями з промоутерами, квитковими операторами і майданчиками. Нормальний був процес, все відбулося в перші дні карантину, – зазначив Тарнопольський.

До слова, підопічна продюсера співачка Джамала – одна з перших українських артистів, яка потішила своїх шанувальників онлайн-концертами під час карантину.

Карантин піде, а що залишиться

На ВДНГ найближчими вихідними на касах буде реалізована нова технологія купівлі вхідного квитка на локації — без безпосередньої взаємодії з касиром.

– Клієнту тепер достатньо лише смартфона: на касовому будиночку буде нанесений великий QR-код, на який потрібно навести камеру свого смартфона для оплати банківською карткою онлайн. У цей час на екрані зобразиться унікальний штрих-код для входу. Це не просто безконтактна оплата. Такий спосіб гарантує можливість купівлі вхідного квитка на безпечній дистанції. Ми точно продовжимо працювати з цією технологією на постійній основі, бо це ще і швидкість обслуговування, – розповідає Євгенія Мушкін.

Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин зазначив, що музика в режимі онлайн ніколи не замінить живого концерту.

– Жоден онлайн-концерт не замінить живого виступу. Рок-н-рол не обдуриш, він — який є, не ми його придумали, не нам його й ховати в шестидюймових екранах, – підкреслив музикант.

Раніше українська співачка та переможниця 61-го пісенного конкурсу Євробачення Джамала розповіла про те, як проходить її карантин та чи дотримується вона самоізоляції.

Євгенія Шапоренко