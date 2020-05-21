Венсан Кассель потрапив в аварію, актора госпіталізували

Венсан Кассель потрапив до лікарні після аварії на південному заході Франції.

53-річний актор упав зі скутера та отримав легкі травми обличчя, повідомляють французькі ЗМІ.

Касселю на місці події на допомогу прийшли пожежні.

У четвер актор повідомив мільйонам своїх шанувальників про свій стан через соціальні мережі.

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– Я живий, спасибі!, – написав Кассель в Instagram.

Нагадаємо, британський репер Bugzy Malone отримав серйозні травми після аварії на своєму квадроциклі.