Венсан Кассель потрапив в аварію, актора госпіталізували

Венсан Кассель потрапив до лікарні після аварії на південному заході Франції.
53-річний актор упав зі скутера та отримав легкі травми обличчя, повідомляють французькі ЗМІ.
Касселю на місці події на допомогу прийшли пожежні.
У четвер актор повідомив мільйонам своїх шанувальників про свій стан через соціальні мережі.
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– Я живий, спасибі!, – написав Кассель в Instagram.
Нагадаємо, британський репер Bugzy Malone отримав серйозні травми після аварії на своєму квадроциклі.