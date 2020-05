Вся у білому: Кім Кардашян знялася у звабливій фотосесії

Зірка відомого американського реаліті Keeping Up With The Kardashians Кім Кардашян Вест опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії.

На фото Кім позує у білосніжному комплекті з об’ємної накидки у вигляді ковбойських штанів під бікіні та легкого бра на зав’язках.

У своєму пості Вест не вказала марки одягу або косметики, тому, ймовірно, це була звичайна фотосесія на карантині.

Переглянути цей допис в Instagram All dressed up with nowhere to go Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 20 Тра 2020 р. о 12:46 PDT

Знімки Кім Кардашян підписала рядком із пісні Лани Дель Рей Dark Paradise.

До слова, Лана була єдиною запрошеною співачкою на весілля Кім із відомим репером Каньє Вестом, яке відбулося у 2014 році.

У соцмережах і своєму реаліті Кім неодноразово ділилася, що карантин змушує її почувати себе дуже сумно і пригнічено.

Фото: kimkardashian