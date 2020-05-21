Вся у білому: Кім Кардашян знялася у звабливій фотосесії

Зірка відомого американського реаліті Keeping Up With The Kardashians Кім Кардашян Вест опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії.
На фото Кім позує у білосніжному комплекті з об’ємної накидки у вигляді ковбойських штанів під бікіні та легкого бра на зав’язках.
У своєму пості Вест не вказала марки одягу або косметики, тому, ймовірно, це була звичайна фотосесія на карантині.
Читайте: Пишні квіти і папуга: Кім Кардашян влаштувала топлес-фотосесію на карантині
Переглянути цей допис в Instagram
Знімки Кім Кардашян підписала рядком із пісні Лани Дель Рей Dark Paradise.
До слова, Лана була єдиною запрошеною співачкою на весілля Кім із відомим репером Каньє Вестом, яке відбулося у 2014 році.
У соцмережах і своєму реаліті Кім неодноразово ділилася, що карантин змушує її почувати себе дуже сумно і пригнічено.
Нещодавно Факти ICTV розповідали про розлучення Мері-Кейт Олсен з Олів’є Саркозі. Пара була разом понад 5 років.
Фото: kimkardashian