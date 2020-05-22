На СТБ 6 березня стартувало шоу Холостяк 2020. Спочатку було знайомство холостяка з учасницями шоу та їхнє офіційне представлення. Потім з ефіру в ефір почалася справжня боротьба за серце Макса Михайлюка.

Побачення дівчат із холостяком проходять у різному форматі та навіть у різних країнах, а теми з кожним випуском стають дедалі інтимнішими.

Макс Михайлюк – власник льотної школи у США, який вирішив, що йому час знайти свою другу половинку.

Цікаво, що вперше за 10 сезонів шоу, холостяк відмовився вручати троянду першого враження.

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Факти ICTV зібрали всіх дівчат, щоб ви могли визначитися, хто з учасниць найсексуальніша.

Раніше головний герой шоу Холостяк 10 – 34-річний пілот і власник льотної школи в США Максим Михайлюк – зізнався, чому прийшов на проект, від чого довелося відмовитися на час зйомок, і чому побудувати стосунки з українкою – важливо.