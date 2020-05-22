Кардашян у крихітному бікіні показала “карантинний фітнес” у домашній тренажерці

Кім Кардашян не пропускає свої заняття фітнесом, незважаючи на обмеження через карантин у Лос-Анджелесі.
Зірка похизувалася своїм тілом, яке перебуває в чудовій формі.
Щоб нічого не заважало розглянути її ідеальну фігуру, Кардашян одягла мініатюрне бікінї з леопардовим принтом.
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– Карантинне тренування, – підписала 39-річна зірка знімки із собою, на яких можна побачити також її розкішну домашню тренажерну залу.
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Нагадаємо, раніше Кардашян позувала у білосніжному бікіні та у ковбойських штанях.
Фото: kimkardashian