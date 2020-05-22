Холостяк 10 сезон: хто переміг у фіналі

Макс Михайлюк зробив свій вибір – у фіналі проекту Холостяк обрав Дашу Ульянову. Макс подарував дівчині каблучку та зізнався у почуттях.

Перед відповідальним рішенням Макс провів два побачення з Дашею і Даною у Барселоні.

Побачення з Дашею розпочалось з екстриму. Пара разом занурилася в акваріум з акулами. Певною мірою це було досить символічно, адже Макс Михайлюк вкотре вирішив зробити щось уперше разом з Дашею.

Крім того, так склалося, що вся історія їхнього кохання на проекті була сповнена нових звершень.

Але не обійшлось і без хвилюючих моментів. Особливо Макс і Даша полоскотали нерви глядачам, коли між ними виникла сварка. Все через те, що Макс розповів дівчині про свої побоювання. Йому здавалося, що Даша не відчуває до нього справжніх почуттів.

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Побачення Макса і Дани пройшло на виноробні. Разом вони розмалювали кілька келихів для вина.

Звісно, побачення не обійшлося без еротичної поезії дівчини, яка з часом стала ще більш відвертою, але все одно не змогла підкорити серце холостяка.

Нагадаємо, 10 сезон проекту Холостяк стартував 6 березня. З ефіру в ефір точилася запекла боротьба за серце головного героя – пілота Макса Михайлюка.

Ми стежили за тим, як розвивалися стосунки Макса та Даші на проекті Холостяк.