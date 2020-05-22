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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Мрійлива Даша чи самовпевнена Дана: кого обере холостяк у фіналі

Фінал Холостяк 10 відбудеться вже сьогодні, 22 травня, о 19.00 в ефірі телеканалу СТБ.

За серце холостяка змагатимуться дві учасниці – Даша Ульянова та Дана Оханська.

Максиму доведеться обирати між двома абсолютно різними учасницями.

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Обидві дівчини упевнені, що саме вона найкраще підходить на роль майбутньої нареченої, і понад усе хочуть виграти проект.

Кого обере холостяк у фіналі шоу, дізнаємось вже зовсім скоро.

Нагадаємо, фінал шоу Холостяк пройде у Барселоні, де Макс зможе провести наодинці з Дашею 24 години, однак на фінальному побаченні він залишить її саму.

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