Кілька днів тому холостяк Микита Добринін одружився на переможниці дев’ятого сезону шоу Даші Квітковій.

З 25 країн, в яких виходить проект, весілля холостяка з обраницею з шоу було лише в Америці й Австралії.

Україна стала третьою країною, де пара змогла не лише зберегти стосунки, а й одружитися.

Подробиці особистого життя української пари, про їхні плани на майбутнє та секс на Холостяку, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Після закінчення проекту пара продовжила зустрічатися, однак їм ще півроку довелося приховувати свої стосунки від посторонніх очей.

– Три місці тривали зйомки проекту і ще три він виходив в ефір, – згадує Даша.

Пара розповіла, що найтяжче було не мати змоги спокійно гуляти разом, ходити у людні місця, тож гуляти доводилось пізно ввечері або вночі.

– І ось, нарешті, ми можемо нормально спілкуватися, а не сидіти вдома чи окремо їздити, – додав Холостяк.

Офіційно пара розписалася 20 травня, однак саме святкування перенесли на 12 серпня.

Чи будуть когось запрошувати на весілля з проекту Холостяк

– Я дуже добре спілкуюся зі знімальною командою, з дівчатами, які робили на макіяж, зачіску, підбирали стиль, тому, звісно, ми їх запросили. Також ми запросили директора студії проекту Холостяк Анну Калину.

Щодо дівчат з проекту – вирішили запросити Наталю, яка мешкала з Дашею в одній кімнаті.

– Знайшлись дівчата з проекту, які привітали нас відеозверненнями одразу, як дізналися про розпис, – додав Микита.

Запитання, яке цікавить багатьох фанатів проекту – чи був секс на Холостяку?

– Секс на проекті є, але все лише за бажанням обох сторін. Якщо у вас справді виникають сильні почуття і ви розумієте, що хочете, то, звичайно, подібному є місце на проекті, – розповів Добринін.

Однак, за словами Даші, це не відбувається перед камерами.

– Деякі з дівчат розповідали про поцілунки, по декому одразу було видно – аж очі світяться. Особисто я не розповідала, – додала Даша.

Як пара потрапила на проект

Даша розповіла, що потрапила на проект на спір – “на слабо”. Мовляв, якби вона пішла на шоу, у неї б там все склалося.

– Мені хотілось повірити у казку, яку створює Холостяк.

А от Микита не проходив жодних кастингів, адже його самого запросили.

– Ми почали довгі перемовини про умови, адже потрібно було відмовитись від деяких проектів заради зйомок. Я одразу сказав, що буду вирішувати все сам: хто мені подобається, а хто ні. Хоча я навіть не знав, кому дарують троянду: тій, що покидає проект чи залишається.

Чи можливо побудувати щирі стосунки під прицілом камер

Пара згадує, що зйомки першої вечірки тривали близько 35 годин. Після цього ти вже перестаєш звертати увагу на камери.

– Коли тобі справді цікаво з людиною, ти забуваєш про те, що за камерами стоять ще 15 людей, – згадує Даша.

До слова, сьогодні пройде фінал проекту Холостяк 10. Що чекати в останньому випуску та кого з рештою обере Макс, дивіться на сайті Факти ICTV.