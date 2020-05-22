Макс Михайлюк нарешті зробив свій вибір – переможницею 10 сезону шоу Холостяк стала Даша Ульянова. Найкращі фото Даші в Instagram зібрали Факти ICTV.

23-річна Даша з дитинства займалася художньою гімнастикою. Зараз дівчина викладає стретчінг у студії елегантного спорту.

У Даші чудова фігура і вона не упускає можливості показати підписникам спортивне тіло і довгі ноги.

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До речі, відмінною фігурою дівчина могла похвалитися не завжди.

Після першого курсу в університеті Даша набрала 10 кг і коли побачила на вагах відмітку в 67 кг, почала приводити себе у форму.

Відмова від солодкого, мучного і смаженого, а також повернення до тренувань дали результат.

У своєму Instagram переможниця шоу Холостяк показує розтяжку, ділитися фотографіями з відпочинку і закулісними кадрами Холостяка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 28 Июн 2019 в 6:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 30 Июн 2019 в 12:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 16 Июл 2019 в 9:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 4 Апр 2020 в 7:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 7 Апр 2020 в 9:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 3 Апр 2020 в 1:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 17 Апр 2020 в 1:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 6 Май 2020 в 10:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 1 Май 2020 в 9:55 PDT

Ми також писали, як розвивалися стосунки Даші та Макса на проекті. Саме Даша була першою дівчиною, у якої стався поцілунок із Холостяком.

Макс двічі лоскотав дівчині нерви і “проводжав додому” з церемонії троянд, але щоразу виявлялося, що це була спроба подарувати квітку по-особливому.

Чи вдалося Даші та Максу зберегти стосунки після проекту, дізнаємося вже наступної п’ятниці, 29 травня, у пост-шоу Холостяк.