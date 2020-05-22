Макс Михайлюк нарешті зробив свій вибір – переможницею 10 сезону шоу Холостяк стала Даша Ульянова. Найкращі фото Даші в Instagram зібрали Факти ICTV.
23-річна Даша з дитинства займалася художньою гімнастикою. Зараз дівчина викладає стретчінг у студії елегантного спорту.
У Даші чудова фігура і вона не упускає можливості показати підписникам спортивне тіло і довгі ноги.
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До речі, відмінною фігурою дівчина могла похвалитися не завжди.
Після першого курсу в університеті Даша набрала 10 кг і коли побачила на вагах відмітку в 67 кг, почала приводити себе у форму.
Відмова від солодкого, мучного і смаженого, а також повернення до тренувань дали результат.
У своєму Instagram переможниця шоу Холостяк показує розтяжку, ділитися фотографіями з відпочинку і закулісними кадрами Холостяка.
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Ми також писали, як розвивалися стосунки Даші та Макса на проекті. Саме Даша була першою дівчиною, у якої стався поцілунок із Холостяком.
Макс двічі лоскотав дівчині нерви і “проводжав додому” з церемонії троянд, але щоразу виявлялося, що це була спроба подарувати квітку по-особливому.
Чи вдалося Даші та Максу зберегти стосунки після проекту, дізнаємося вже наступної п’ятниці, 29 травня, у пост-шоу Холостяк.