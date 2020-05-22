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Факти / Шоу-бізнес

Що постить переможниця Холостяка в Instagram – гарячі фото Даші

Макс Михайлюк нарешті зробив свій вибір – переможницею 10 сезону шоу Холостяк стала Даша Ульянова. Найкращі фото Даші в Instagram зібрали Факти ICTV.

23-річна Даша з дитинства займалася художньою гімнастикою. Зараз дівчина викладає стретчінг у студії елегантного спорту.

У Даші чудова фігура і вона не упускає можливості показати підписникам спортивне тіло і довгі ноги.

Читайте: Даша Ульянова: що відомо про переможницю шоу Холостяк

До речі, відмінною фігурою дівчина могла похвалитися не завжди.

Після першого курсу в університеті Даша набрала 10 кг і коли побачила на вагах відмітку в 67 кг, почала приводити себе у форму.

Відмова від солодкого, мучного і смаженого, а також повернення до тренувань дали результат.

У своєму Instagram переможниця шоу Холостяк показує розтяжку, ділитися фотографіями з відпочинку і закулісними кадрами Холостяка.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Ми також писали, як розвивалися стосунки Даші та Макса на проекті. Саме Даша була першою дівчиною, у якої стався поцілунок із Холостяком.

Макс двічі лоскотав дівчині нерви і “проводжав додому” з церемонії троянд, але щоразу виявлялося, що це була спроба подарувати квітку по-особливому.

Чи вдалося Даші та Максу зберегти стосунки після проекту, дізнаємося вже наступної п’ятниці, 29 травня, у пост-шоу Холостяк.

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