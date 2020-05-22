У відомої української співачки Ірини Білик померла мати.

Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram.

Білик опублікувала фотографію матері з букетом квітів та написала, що найближчим часом якраз планувала записати пісню про маму.

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Першим співчуття висловив продюсер співачки Сергій Перман. У своєму Facebook він написав, що Ганна Яківна була чудовою людиною та просто прекрасною жінкою.

Матір Ірини Білик працювала інженером на авіазаводі, а потім була шеф-кухарем на одному із українських телеканалів.

У жовтні 2019 року Ірина Білик поховала свого батька.

Нагадаємо, у квітні співачка святкувала своє 50-ліття. Факти ICTV публікували п’ять найвідоміших хітів Ірини Білик.