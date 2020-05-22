У відомої української співачки Ірини Білик померла мати.
Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram.
Білик опублікувала фотографію матері з букетом квітів та написала, що найближчим часом якраз планувала записати пісню про маму.
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Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме …. и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему… моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах Прощай, любимая Мамочка
Першим співчуття висловив продюсер співачки Сергій Перман. У своєму Facebook він написав, що Ганна Яківна була чудовою людиною та просто прекрасною жінкою.
Матір Ірини Білик працювала інженером на авіазаводі, а потім була шеф-кухарем на одному із українських телеканалів.
У жовтні 2019 року Ірина Білик поховала свого батька.
Нагадаємо, у квітні співачка святкувала своє 50-ліття. Факти ICTV публікували п’ять найвідоміших хітів Ірини Білик.