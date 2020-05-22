Холостяк 10 сезон: як розвивалися стосунки Макса та Даші

Даша Ульянова стала обраницею Холостяка. У фіналі 10 сезону Макс Михайлюк вручив дівчині заповітну каблучку та зізнався у почуттях.

Даші 23 роки, вона з Кривого Рогу. Будучи майстром спорту з художньої гімнастики, дівчина викладає стретчинг. Ідеалом чоловіка Даша бачить високого харизматичного брюнета, головними якостями якого будуть розум, доброта і щедрість.

Від самого початку в Макса і Даші на проекті зав’язалася особлива історія. Уже після першого індивідуального побачення пари стало зрозуміло, що Даша – потенційна переможниця Холостяка 10 сезону.

Пара зустрілася на ковзанці. Оскільки ні Макс, ні Даша не вміли кататися, вони більше розмовляли і намагалися утримати рівновагу.

Друга частина побачення була більш романтичною. Макс подарував Даші сукню і запросив на вечерю в оранжерею. Побачення закінчилося першим поцілунком на проекті.

На проекті Максим двічі не вручав Даші троянду на церемонії. Однак через кілька хвилин ставало зрозуміло, що це спроба вручити квітку по-особливому.

Наприклад, під час церемонії у 6 випуску Макс запропонував провести Дашу. Як виявилося, не додому, а до басейну. Інші учасниці застали пару за гарячими поцілунками. Зрештою Даша залишилася з трояндою, а конкурентки – у сльозах.

У 8 епізоді історія повторилася. Цього разу пара таки попрощалася, а коли Даша сіла в авто, знайшла квитки в Єгипет.

Але дівчина не просто полетіла на побачення в Шарм окремо від інших учасниць. Заради Даші Макс змінив правила проекту і дозволив їй цілий тиждень пожити одній, щоб відпочити від суперниць.

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Знайомство Холостяка з батьками Даші пройшло на приємній ноті. Макс переконався в тому, що їх цінності та погляди на сімейне життя багато в чому збігаються.

– Мені дуже сподобалася сім’я Даші. Їхня аура, позитив, який вони несуть, це дуже важливо, – зазначив він.

Індивідуальне побачення в Одесі стало одним із найромантичніших для пари. Даша опинилася на стадіоні з закритими очима і почула там голос Макса. Холостяк пообіцяв познайомити дівчину з найбільш цілеспрямованою і сильною духом людиною, яка часто сумнівається у собі.

Яким же було здивування Даші, коли після цих слів вона побачила на величезному екрані власне зображення!

Батьки Холостяка зустріли Дашу добродушно. Вони з повагою поставилися до її спортивних досягнень і відзначили щирість і чесність дівчини у спілкуванні з ними.

Це був гарний фінал! Сподіваємося, що стосунки Даші та Макса після шоу розвиваються з новою силою. Тим паче, Холостяк минулого сезону Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова довели всім, що знайти любов на проекті реально. Пара не тільки зберегла стосунки після шоу, але й офіційно стала сім’єю. Перші фото з весілля Добриніна та Квіткової ви могли бачити в нас на сайті.

Як склалися стосунки Макса і Даші після проекту Холостяк, дізнаємося вже 29 травня у пост-шоу.

Фото, відео: СТБ