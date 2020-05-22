22 травня 2020 року відбудеться довгоочікуваний фінал шоу Холостяк.
А поки Максим Михайлюк не обрав свою єдину, у глядачів є можливість переглянути всі серії Холостяка і згадати найкращі моменти 10 сезону.
Факти ICTV вирішили опублікувати всі серії 10 сезону Холостяка.
Читайте: Хто потрапив до фіналу шоу Холостяк
Холостяк 10 сезон – 1 випуск
Холостяк 10 сезон – 2 випуск
Холостяк 10 сезон – 3 випуск
Холостяк 10 сезон – 4 випуск
Холостяк 10 сезон – 5 випуск
Холостяк 10 сезон – 6 випуск
Холостяк 10 сезон – 7 випуск
Холостяк 10 сезон – 8 випуск
Холостяк 10 сезон – 9 випуск
Холостяк 10 сезон – 10 випуск
Холостяк 10 сезон – 11 випуск
Нагадаємо, раніше ми писали, чим запам’ятається 11 випуск 10 сезону Холостяка.
Джерело: Холостяк