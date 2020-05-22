22 травня 2020 року відбудеться довгоочікуваний фінал шоу Холостяк.

А поки Максим Михайлюк не обрав свою єдину, у глядачів є можливість переглянути всі серії Холостяка і згадати найкращі моменти 10 сезону.

Факти ICTV вирішили опублікувати всі серії 10 сезону Холостяка.

Читайте: Хто потрапив до фіналу шоу Холостяк

Холостяк 10 сезон – 1 випуск

Холостяк 10 сезон – 2 випуск

Холостяк 10 сезон – 3 випуск

Холостяк 10 сезон – 4 випуск

Холостяк 10 сезон – 5 випуск

Холостяк 10 сезон – 6 випуск

Холостяк 10 сезон – 7 випуск

Холостяк 10 сезон – 8 випуск

Холостяк 10 сезон – 9 випуск

Холостяк 10 сезон – 10 випуск

Холостяк 10 сезон – 11 випуск

Нагадаємо, раніше ми писали, чим запам’ятається 11 випуск 10 сезону Холостяка.

Джерело: Холостяк