PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

За крок до фіналу – усі випуски 10 сезону Холостяка

22 травня 2020 року відбудеться довгоочікуваний фінал шоу Холостяк.

А поки Максим Михайлюк не обрав свою єдину, у глядачів є можливість переглянути всі серії Холостяка і згадати найкращі моменти 10 сезону.

Факти ICTV вирішили опублікувати всі серії 10 сезону Холостяка.

Читайте: Хто потрапив до фіналу шоу Холостяк

Холостяк 10 сезон – 1 випуск

Холостяк 10 сезон – 2 випуск

Холостяк 10 сезон – 3 випуск

Холостяк 10 сезон – 4 випуск

Холостяк 10 сезон – 5 випуск

Холостяк 10 сезон – 6 випуск

Холостяк 10 сезон – 7 випуск

Холостяк 10 сезон – 8 випуск

Холостяк 10 сезон – 9 випуск

Холостяк 10 сезон – 10 випуск

Холостяк 10 сезон – 11 випуск

Нагадаємо, раніше ми писали, чим запам’ятається 11 випуск 10 сезону Холостяка.

Джерело: Холостяк

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка