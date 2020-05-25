Концерти в Україні в 2020 році можуть дозволити, але обговорення цього питання почнеться не раніше 22 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Глава відомства відповідав на питання в контексті того, чи відбудеться концерт американського артиста Ленні Кравіца, який був запланований на 13 червня у столичному Палаці спорту.

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Степанов зазначив, що до 22 червня проведення будь-яких масових заходів під забороною.

– Виходячи з постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення взагалі масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні, чи на тому етапі, який у нас буде з 1 червня або після 10 червня. Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – які великі заходи можна дозволити, в які строки та за яких умов, – заявив міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні за станом на 25 травня різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксували 21 245 випадків Сovid-19. 623 – летальних випадки, 7 234 людини вилікувалися.