Меган Маркл і принц Гаррі причетні до крадіжки $53 млн.

Із такою заявою виступив один із учасників Таємної ради Норман Бейкер.

Ці кошти подружжя герцогів Сассекських забрали у британських платників податків перед переїздом до Лос-Анджелесу.

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За його словами, з моменту весілля, тобто із травня 2018 року, британці віддали Меган та Гаррі близько £44 млн.

Одне тільки весілля пари коштувало $41 млн, тоді як весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон обійшлося у $24 млн.

– За ремонт апартаментів у Кенсінгтонському палаці британці заплатили $1,7 млн, однак результат не влаштував Гаррі та Меган, і вони взяли ще $2,9 млн на ремонт Фрогмор-хауз, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Бейкера, протягом свого перебування у Лондоні Меган Маркл придбала велику колекцію прикрас загальною вартістю $700 тис.

– Такого марнотратства не дозволяла собі навіть принцеса Діана, – підкреслив Бейкер.

Нагадаємо, 31 березня Меган Маркл і принц Гаррі припинили виконувати обов’язки членів королівської сім’ї.

Джерело: Page Six