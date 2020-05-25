52-річна Памела Андерсон розчарована фільмом Рятувальники Малібу з Дуейном Джонсоном, де вона зіграла епізодичну роль.

За її словами, спроба зробити фільм із серіалу не завжди вдала.

– Багато фільмів вимагають значного бюджету, легше обходитися меншими засобами для телебачення. $65 млн – хороший бюджет. Ми зробили наше шоу за $500 тис, – сказала Андерсон.

Також вона додала, що для багатьох фільмів потрібен більший бюджет, щоб створити якісний продукт.

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До речі, Памела Андерсон знялася в однойменному серіалі, який виходив в ефір з 1989 до 1999 року. Це був найпопулярніший серіал за весь час.

Нагадаємо, фотомодель і актриса Памела Андерсон таємно вийшла заміж за 74-річного продюсера фільму Зірка народилася Джона Пітерса.

Джерело: People