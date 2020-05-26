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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Карантин на кінній фермі: Белла Хадід похизувалася засмагою в бікіні

Американська супермодель Белла Хадід поділилася знімками з відпочинку на власній кінній фермі.

На фото модель продемонструвала не лише ідеальну фігуру в бікіні, а й красиву засмагу.

Відео з кіньми, які Хадід додала до своєї публікації, оцінили тисячі шанувальників.

Читайте: Оголена Белла Хадід похизувалася роботою з дому

 

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Допис, поширений Bella ???? (@bellahadid)

У дитинстві Белла Хадід займалася кінним спортом та навіть планувала брати участь в Олімпійських іграх 2016 року.

За декілька годин публікація моделі зібрала майже 900 тис. вподобань.

Нещодавно найбагатша сестра із родини Кардашян Кайлі Дженнер показала, як користуватися сонцезахисним кремом для засмаги. Відвертий ролик зібрав понад 24 млн переглядів в Instagram.

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