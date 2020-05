2020 рік у музиці вже встиг ознаменуватися низкою крутих хітів, які надовго засядуть в плейлистах меломанів.

Факти ICTV зібрали топ-10 найкращих хітів 2020 року. Список формувався на основі прослуховувань в YouTube, iTunes і Shazam.

Читайте: Рок-н-рол не обдуриш: як карантин змінив український шоу-бізнес

Lady Gaga – Stupid Love

Співачка Lady Gaga нарешті потішила шанувальників новим матеріалом, зокрема кліпом на пісню Stupid Love. Пісня наповнена гіпнотичним бітом і відносить нас до ранніх хітів артистки, з якими вона підкорювала світ, зокрема Just Dance, Boys Boys Boys і Poker Face.

Останній раз Lady Gaga презентувала кліпи три роки тому, які входили в її крайній альбом Joanne.

Stupid Love – це один з синглів шостого студійного альбому співачки LG6.

Dua Lipa – Physical, Break My Heart

Британська співачка Dua Lipa в березні 2020 року продемонструвала чудову продуктивність та опублікувала одразу два кліпи.

Physical – третій сингл з її нового альбому Future Nostalgia. Кліп стилізовано під уроки аеробіки з 80-х.

Наприкінці березня артистка представила ще один ролик на пісню Break My Heart.

– Дякую всім, хто зробив це можливим і так старанно працював під час жахливої ​​погоди за -8 градусів, простягаючи мені руку попри те, що у мене був найстрашніший грип у моєму житті. Ми зробили те, що сподіваємося, вам сподобається! – прокоментувала вихід роботи Dua Lipa.

Eminem – Godzilla

Репер Eminem випустив новий студійний альбом Music To Get Murdered By, в якому багато композицій виявилися досить скандальними.

Хоча найбільше увагу прихильників привернув сингл Godzilla, записаний разом з покійним Juice WRLD. У кліпі знявся колишній чемпіон світу з боксу Майкс Тайсон.

Фінал відео присвячений Juice WRLD, який помер 2 грудня 2019 від передозування.

6IX9INE- GOOBA

Американський репер 6IX9INE підірвав мережу своїм яскравим та іронічним кліпом на початку травня. Артист понад два роки провів за ґратами та лише зараз його відпустили під домашній арешт, дозволивши знімати відео.

Новий сингл він презентував на свій 24 день народження. У кліпі багато моделей, які танцюють тверк. Однак чорний гумор там теж є. 6IX9INE в ролику приміряє маску щура, натякаючи на його вчинок. Під час розслідування він здав членів своєї банди владі. Також у кліпі він показав браслет, за яким відстежують дотримання ним арешту.

Біллі Айліш – No Time To Die

Коли творці легендарної франшизи про пригоди Джеймса Бонда оголосили, що саундтрек до нового фільму напише Біллі Айліш, то прихильники картини відреагували скептично.

Проте, коли трек презентували, всі зайві запитання просто зникли.

Композиція називається No Time To Die

– Записати пісню для фільму з такої легендарної серії – це велика честь для мене. Джеймс Бонд – найкрутіша франшиза в історії кіно. Я досі в шоці, – заявила Біллі Айліш.

За словами співачки, пісню вона написала разом з братом.

Doja Cat – Boss B*tch

Зараз мова піде про пісню-мем. Спочатку трек Boss B*tch став саундтреком до фільму Хижих птахів. Однак з часом пісня підкорила Tik Tok, ставши однією з найпопулярніших на сервісі.

Arizona Zervas – ROXANNE

Наступний хіт з Tik Tok записаний молодим американським артистом, а кліп надихнутий ретро-атмосферою.



Джастін Бібер – Yummy

Канадський співак Джастін Бібер за кілька років таки презентував сольну композицію. Нею став сингл Yummy.

У відео 25-річний виконавець постав з рожевим волоссям під час вечері в ресторані з безліччю модних гостей. А в кінці відео Джастін знімає з себе одяг і залишаючись в майці, влаштовує танці посеред столу з їжею. У кліпі також з’являється кіт Бібера, який ходить по столу. Трек присвячений дружині Бібера Хейлі.

Little Big – Uno

Кліп російського рейв-гурту Little Big на пісню Uno набрав більше 100 млн переглядів на офіційному каналі пісенного конкурсу Євробачення 2020 YouTube.

Це найвищий показник у 2020 році.

Trevor Daniel – Falling

У випадку з Trevor Daniel ми злегка порушимо правила і представимо пісню, яка вийшла у 2018 році в дебютному міні-альбомі артиста. Однак кліп був випущений тільки у 2020 році. Трек отримав величезне визнання серед користувачів мережі, а багато хто і досі не знає, хто стоїть за його створенням.

До слова, якщо переслухати всі треки з рейтингу, то саме ця композиція буде грати в голові, коли навіть через років п’ять ми будемо згадувати 2020 й.

Топ-10 українських хітів 2020 року:

Раніше Факти ICTV зібрали найгучніші прем’єри пісень про карантин.