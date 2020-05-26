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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

З ким спав Холостяк і хто писав Максу Михайлюку після проекту

Шоу Холостяк Життя після проекту вийде на екрани вже цієї п’ятниці, 29 травня о 19.00.

В анонсі проекту ми бачимо, що боротьба за серце Макса все ще триває і деякі учасниці не змирилися зі своєю поразкою.

Як після проекту склалося життя кожної з учасниць та самого холостяка, дивіться у випуску. Також ми дізнаємось наскільки міцними стали стосунки Макса та Даші і чи не розбіглися вони раптом.

Читайте: Що постить переможниця Холостяка в Instagram – гарячі фото Даші

Ми також писали, як розвивалися стосунки Даші та Макса на проекті. Саме Даша була першою дівчиною, у якої стався поцілунок із Холостяком.

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