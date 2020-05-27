Альона Альона та Макс Барських: артисти влаштують концерт на підтримку медиків

30 травня відбудеться онлайн-концерт на підтримку благодійного музичного марафону Сміливе серце, присвяченого українським медикам, які борються з коронавірусом.

У концерті візьмуть участь Альона Альона, Макс Барських, Alekseev та Nikita Lomakin.

Трансляцію благодійного онлайн-концерту проводитиме телеканал М1.

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В рамках проекту Сміливе серце українські медики розповіли як проходить боротьба з Covid-19.

Іванка Дидик – реаніматолог, працює в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні.

– Левова частка хворих – це лікарі, медсестри та санітари. На наших очах помирають наші молоді колеги. Але ми постійно відчуваємо підтримку волонтерів та небайдужих людей і зберігаємо бойовий дух. Людство перемагало і не такі хвороби.

Роман Фіщук – керівник відділу клінічних досліджень, працює в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні.

– Під час епідемії я зрозумів, що не треба нічого відкладати на потім. Воно може не настати. Ми живемо один раз і життя інколи може швидко і непередбачувано закінчитися. Якщо бажаєш чогось – роби.

Дивоняк Ольга – завідувач інфекційного відділення, працює у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні.

– Хочеться нагадати всім, що найчастіше хвороба проходить без симптомів. Тому коли ви одягаєте маску в людних місцях, то захищаєте і себе, і інших.

Сміливе серце – проект-подяка лікарям, які жертвують собою заради того, щоб рятувати інших.

Подякувати лікарям-супергероям можна на сторінці благодійного фонду Українська Біржа Благодійності або надіславши SMS із будь-яким текстом на номер 88001 (вартість 1 повідомлення — 20 грн).

Усі зібрані кошти буде спрямовано фонду Пацієнти України на придбання засобів захисту для медиків.

Нагадаємо, Факти ІСТV розповідали, чому потрібно завершити медреформу в Україні та які проблеми у медичному секторі фіксують експерти.