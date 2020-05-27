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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Не моя відповідальність: Біллі Айліш роздяглася в короткометражному фільмі

Популярна американська співачка Біллі Айліш представила свій короткометражний фільм Не моя відповідальність, в якому вона повільно роздягається і читає монолог.

Відео дебютувало під час світового турне артистки.

Ролик починається з питань про те, як люди сприймають її.

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– Хотіли б ви, щоб я була меншою? Слабкішою? М’якшою? Ви хочете, щоб я була тихою? Мої плечі провокують тебе? Якщо я ношу велике, якщо я ношу маленьке – хто вирішує, що це дає? Що це означає? Моя цінність заснована тільки на вашому сприйнятті? Чи твоя думка про мене – не моя відповідальність? – каже Айліш.

Раніше Факти ICTV писали, що Біллі Айліш представила пісню No Time To Die, яка стала заголовною композицією для нового фільму про пригоди Джеймса Бонда.

Фото: billieeilish

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