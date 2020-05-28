Apple профінансує зйомки нового фільму Мартіна Скорсезе

Американська корпорація Apple домовилася про співпрацю із відомим режисером Мартіном Скорсезе над створенням фільму Вбивці місячної квітки (Killers of the Flower Moon).

Також компанія куруватиме роботу творчої студії під час зйомок.

Зазначається, що офіційної угоди ще не укладено, однак це станеться найближчим часом.

Читайте: Оскар 2021 можуть перенести через зупинку кіновиробництва

Новий трилер американського режисера Мартіна Скорсезе Вбивці місячної квітки – екранізація книги журналіста Девіда Гранна, яка розповідає історію загибелі племені Осейдж в 1920-і роки в штаті Оклахома, де було знайдено великі запаси нафти.

У головних ролях зніматимуться Леонардо Ді Капріо і Роберт Де Ніро.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували добірку 10 кращих фільмів про Другу світову війну.

Джерело: Variety