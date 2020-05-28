Sour Candy – Леді Гага і Blackpink випустили пісню

Американська співачка Леді Гага випустила нову спільну пісню Sour Candy з відомою південнокорейською групою Blackpink.
Ця пісня входить в новий альбом співачки Chromatica. В цей же альбом входитиме її спільна пісня з Аріаною Гранде Stupid Love.
Повністю альбом буде доступний користувачам 29 травня.
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Леді Гага – всесвітньо відома співачка, яка отримала премію Оскар за пісню у фільмі Зірка народилася. Вона починала свою кар’єру з виступів у клубах, після чого почала працювати штатним автором в лейблі Streamline Records.
Її вокальні дані сподобалися реперу Ейкону, після чого і підписали контракт на запис альбому.
Група Blackpink складається з чотирьох учасниць: Джіс, Дженні, Розе і Лисиці. Вперше про групу дізналися коли учасниці брали участь в рекламі і знімалися в піснях артистів агентства.
Нагадаємо, платформа YouTube 6 червня проведе онлайн-випускний для школярів і студентів, які змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Гостем випускного стане також і співачка Леді Гага.