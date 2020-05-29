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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Chromatica – Леді Гага випустила новий альбом

Співачка Леді Гага презентувала новий шостий альбом Chromatica.

До нього увійшли 16 треків, зокрема спільні пісні з Аріаною Гранде, k-pop групою Blackpink і сером Елтоном Джоном.

Раніше Леді Гага вже випустила три треки – Stupid Love, Rain on Me з запальними танцювальними кліпами та Sour Candy.

Спочатку випуск нового альбому Chromatica планувався на 10 квітня 2020 року. Проте реліз довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Читайте: Sour Candy – Леді Гага і Blackpink випустили пісню

Леді Гага заявила, що не хоче випускати альбом у такий непростий час.

Раніше Факти ICTV писали, що зібрали топ-10 найкращих хітів 2020 року. Список формувався на основі прослуховувань в YouTube, iTunes і Shazam.

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