Співачка Леді Гага презентувала новий шостий альбом Chromatica.

До нього увійшли 16 треків, зокрема спільні пісні з Аріаною Гранде, k-pop групою Blackpink і сером Елтоном Джоном.

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Раніше Леді Гага вже випустила три треки – Stupid Love, Rain on Me з запальними танцювальними кліпами та Sour Candy.

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Спочатку випуск нового альбому Chromatica планувався на 10 квітня 2020 року. Проте реліз довелося перенести через пандемію коронавірусу.

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Леді Гага заявила, що не хоче випускати альбом у такий непростий час.

Раніше Факти ICTV писали, що зібрали топ-10 найкращих хітів 2020 року. Список формувався на основі прослуховувань в YouTube, iTunes і Shazam.