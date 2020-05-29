Холостячка - Ксенія Мішина

Українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала героїнею нового проекту Холостячка та спробує знайти любов.

Шоу Холостяк з 2011 року стало одним з найпопулярніших проектів в Україні.

Незабаром в ефірі телеканалу СТБ вийде новий романтичний проект – з жінкою у головній ролі.

За серце української акторки боротимуться наречені з багатьох куточків України і за її межами. Деякі з них – досить заможні та впливові чоловіки.

Виробництвом проекту займається команда під керівництвом директора студії StarLightProduction Анни Калини.

– Ми багато років хотіли Холостячку, а коли в Кріпосній з’явилася Мішина, я особисто зрозуміла, що цим проектом на СТБ – бути! За останні кілька років Ксенія стала головним відкриттям українського кіно, виграла відомий танцювальний проект, підкорила серця мільйонів глядачів своєю красою, харизмою і ролями фатальних жінок, – розповідає Анна Калина.

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Перша українська Холостячка визнається, що побудувати стосунки з чоловіками їй буває непросто через те, що вони бачать в ній, насамперед, актрису.

– Коли чоловік дізнається, що я актриса, його перша реакція: Ух ти, яка в тебе цікава професія! Але щойно цей чоловік починає претендувати на мене як на жінку, з’являються складності в спілкуванні, ревнощі, недовіра моїх слів і емоціям: оскільки ти актриса – ти можеш, дивлячись в очі, легко збрехати, зіграти. Але я вірю в те, що в найближчому майбутньому обов’язково зустріну свою долю – впевненого самодостатнього чоловіка, який сприйме мою професію з інтересом і буде не тільки спостерігати за моїм кар’єрним зростанням, але і всіляко сприяти, – поділилася Ксенія Мішина.

Нагадаємо, у фіналі Холостяк 10 головний герой Максим обрав Дашу Ульянову. Він подарував дівчині каблучку та зізнався у почуттях.