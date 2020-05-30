У фіналі шоу Холостяк 10 головний герой Макс обрав Дашу Ульянову.
Як склалося їхнє життя після проекту, читайте у нашому матеріалі.
Після завершення проекту щаслива пара повернулась назад до України. Максу потрібно було вирішити свої робочі питання, а Даша поїхала у Кривий Ріг до батьків, аби, зокрема, розділити радість перемоги у проекті.
– Після фіналу я була щаслива, – згадує Даша.
Однак коли пара зустрілась знов, Макс розповів Даші про свої інтимні стосунки на проекті та секс з іншою учасницею.
– Я хотів бути з нею чесною.
Даша сприйняла це як зраду і зрозуміла, що більше не може бути поруч з Максом.
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До речі, переможниця минулого сезону Холостяк і дружина головного героя Даша Квіткова не вважає цей вчинок зрадою.
– Це було на проекті, і Макс, фактично, тоді ще не мав стосунків з Дашею.
Наразі Даша не готова казати про якесь відновлення стосунків.
Раніше ми писали, як розвивались стосунки Макса та Даші на проекті Холостяк 10 та чому дівчину називали потенційної переможницею.