У фіналі шоу Холостяк 10 головний герой Макс обрав Дашу Ульянову.

Як склалося їхнє життя після проекту, читайте у нашому матеріалі.

Після завершення проекту щаслива пара повернулась назад до України. Максу потрібно було вирішити свої робочі питання, а Даша поїхала у Кривий Ріг до батьків, аби, зокрема, розділити радість перемоги у проекті.

– Після фіналу я була щаслива, – згадує Даша.

Однак коли пара зустрілась знов, Макс розповів Даші про свої інтимні стосунки на проекті та секс з іншою учасницею.

– Я хотів бути з нею чесною.

Даша сприйняла це як зраду і зрозуміла, що більше не може бути поруч з Максом.

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До речі, переможниця минулого сезону Холостяк і дружина головного героя Даша Квіткова не вважає цей вчинок зрадою.

– Це було на проекті, і Макс, фактично, тоді ще не мав стосунків з Дашею.

Наразі Даша не готова казати про якесь відновлення стосунків.

Раніше ми писали, як розвивались стосунки Макса та Даші на проекті Холостяк 10 та чому дівчину називали потенційної переможницею.