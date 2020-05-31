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Всесвітній день блондинок: топ-10 найпривабливіших (ГОЛОСУВАННЯ)

Всесвітній день блондинок – свято молоде, проте дуже яскраве. Його відзначають 31 травня щорічно уже майже 20 років.

За однією з версій, у США група блондинок-юристів захотіла позбутися стереотипів про те, що вони гірші за чоловіків у професії.
Вони хотіли довести, що блондинки не лише красиві, а й розумні.

Проте за іншою версією, відправною точкою став фільм Блондинка у законі із Різ Візерспун у головній ролі. Прем’єра картини відбулася незадовго до оголошення свята, 26 червня 2001 року.

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Цікавий факт, до 2202 року блондинів у світі може взагалі не залишитися, якщо тенденція не зміниться. Дослідники зазначають, що протягом 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети.

До Всесвітнього дня блондинок Факти ICTV зібрали найгарніших та найталановитіших блондинок світу.

Нагадаємо, напередодні ще одна талановита блондинка Леді Гага презентувала альбом Chromatica, в який увійшли 16 треків.

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