1 червня стало відомо про смерть одного з кращих українських композиторів Мирослава Скорика.

В історію українського музичного мистецтва він увійшов як яскравий представник неофольклоризму.

Факти ICTV публікують добірку відомих музичних творів та біографію Мирослава Скорика.

Біографія Мирослава Скорика

Мирослав Скорик народився у Львові 13 липня 1938 року у творчій родині: він був далеким родичем оперної співачки Соломії Крушельницької.

У кінці 1940-х років більшовики репресували та вивезли до Сибіру усю сім’ю Скорика, однак саме там він почав навчатися гри на фортепіано.

Дозвіл на повернення додому Скорики отримують у 1955 році, і сімнадцятирічний Мирослав вступає до львівської консерваторії.

Згодом він закінчить аспірантуру консерваторії ім.. П. Чайковського у Москві, почне працювати викладачем кафедри теорії музики у Львові та стане наймолодшим членом Спілки композиторів України.

1964 – написання музики до фільму Тіні забутих предків С. Параджанова.

1968 – переїзд до Києва, викладання у класі композиції.

1973 – написання Карпатського концерту для оркестру, який потім збиратиме аншлаги у багатьох країнах світу.

1983 – написання Концерту для віолончелі та симфонічного оркестру, за який композитор отримає найвищу нагороду тих часі – Державну премію України ім. Т. Шевченка (1987).

1983 – повернення до Львова (стає головою львівської Спілки композиторів України).

1999 – отримання членства в Академії мистецтв України.

2006 – обрання головою Спілки композиторів України.

Найвідоміші твори Мирослава Скорика

Гуцульський триптих

Благословенна мелодія

Карпатський концерт

Про смерть Мирослава Скорика повідомив Анатолій Солов’яненко, головний режисер Національної опери України ім. Т. Шевченка. Композитор пішов із життя на 82-му році. Причина смерті наразі не розголошується.

За своє життя Мирослав Скорик написав десятки фортепіанних, симфонічних та музичнотеатральних творів, музику для фільмів та унікальну збірку романсів на твори Тараса Шевченка.