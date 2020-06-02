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Факти / Шоу-бізнес

Директор Vogue Ukraine заявила, що на Донбасі громадянська війна. Потім вибачилася

Директор журналу Vogue Ukraine Юлія Пеліпас заявила про громадянську війну в Україні, коли коментувала акцію Blackout Tuesday.

Про це вона писала на своїй сторінці в Instagram.

– У мене немає слів з приводу того, що відбувається в цьому світі. Ми є свідками громадянської війни в моїй країні й це були найболючіші події в нашому житті.

У ці дні я відчуваю сумніви, чи правильно я прийняла рішення, давши життя двом людям, які з’явилися на світ, що став божевільним. Миру, любові й терпіння всім вам, – написала англійською Пеліпас.

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Директор Vogue Ukraine заявила, що на Донбасі громадянська війна. Потім вибачилася

Згодом вона вибачилася за те, що назвала агресію РФ “громадянською війною”.

– Дорогі українці. Я припустилася помилки. Яку виправила. Це не моя громадянська позиція. Усвідомлюю, наскільки це жахлива помилка. Приношу свої вибачення, – написала директор українського Vogue.

Директор Vogue Ukraine заявила, що на Донбасі громадянська війна. Потім вибачилася

Акція #Blackout Tuesday

2 червня у мережі запустили флешмоб Blackout Tuesday з підтримкою кампанії з недискримінації через протести, що спалахнули після вбивства в США чорношкірого Джорджа Флойда.

У соціальних мережах Twitter, Facebook, Instagram почали викладати чорний квадрат в знак солідарності з загиблим та з закликами зменшити рівень расизму.

Пости з’явилися в акаунтах співачки Ріанни, моделей Белли Хадід та Кім Кардашьян, актриси Шерон Стоун та інших.

46-річний Джордж Флойд загинув 25 травня в місті Міннеаполісі під час поліцейської операції. Один з поліцейських затиснув коліном йому шию під час затримання.

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