Фото повністю оголеної Еністон продають заради боротьби з Covid-19

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон підтримала фотографа Марка Селігера після того, як стало відомо, що він виставить на аукціон фото з оголеною актрисою.

Гроші, виручені від продажу знімка, підуть на боротьбу з коронавірусом.

На фото, знятому в 1995 році, повністю оголена Еністон дивиться на камеру. Селігер подбав про те, щоб усі її інтимні місця були хитро заховані.

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Для зйомок Дженніфер зробила зачіску свого юнацького образу з 90-х.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Май 2020 в 8:19 PDT

Нагадаємо, 11 лютого Еністон знялася у зухвалій фотосесії до Дня народження, яке вона відзначала у лютому. 51-річна зірка ставала у відверті пози та не цуралася великих планів.