Холостячка: Олександр Еллерт заповнив анкету

Сценарист студії Квартал 95 і учасник Ліги cміху Олександр Еллерт ухвалив рішення взяти участь у головному реаліті-шоу країни – Холостячка.

Еллерт заповнив анкету і чекає рішення від керівництва проекту, оскільки кандидатури ще затверджуються в рамках кастингу.

– Я вирішив – йду брати участь в шоу Холостячка. Мішина, зустрічай! Я йду в сезон, – сказав Еллерт.

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Олександр Еллерт

Також він публікував у соцмережі кумедні сторіс з фотографіями Мішиної і домальованим чоловічком.











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Еллерту 34 роки і у нього є дочка. Крім Кварталу 95 і Ліги сміху, чоловік є професійним ведучим заходів.

29 травня українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка. Жінці 30 років і вона виховує сина Платона.

Українці дізналися про Мішину після ролей у мелодрамі Спокуса та телесеріалі Кріпосна.

Джерело: Олександр Еллерт

Фото: Олександр Еллерт