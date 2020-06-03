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Хотіла пухкі вуста: як переможниця Холостяку виглядала до пластики

Переможниця шоу Холостяк Даша Ульянова раніше вже заявляла, що вдавалася до змін зовнішності, зокрема під час підготовки до проекту.

Відчайдушні прихильники дівчини таки знайшли її знімки юних років. Споглядаючи на них можна зробити висновок, що дівчина точно збільшувала вуста.

Даша Ульянова Холостяк 2020

Проте цей факт Даша не приховувала і під час проекту зазнала, що цінує природну красу, проте їй хотілося мати пухкі вуста.

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Однак чи були й інші пластичні втручання у зовнішність, Даша поки не коментує.

  • Даша Ульянова Холостяк 2020
  • Даша Ульянова Холостяк 2020
  • Даша Ульянова Холостяк 2020
  • Даша Ульянова Холостяк 2020
  • Даша Ульянова Холостяк 2020
  • Даша Ульянова Холостяк 2020
Хотіла пухкі вуста: як переможниця Холостяку виглядала до пластики / 3 фотографии

Даша на шоу Холостяк 2020

Макс Михайлюк у фіналі 10 сезону проекту Холостяк обрав Дашу Ульянову. Після закінчення шоу пара роз’їхалася. Максим займався своїми справами, а Даша поїхала до родини.

Весь цей час вони листувалися, а коли пара таки зустрілася, то це стало фіналом стосунків. Макс зізнався, що під час проекту мав інтимний зв’язок з однією з учасниць. Зраду Даша пробачити не змогла, тому пара розлучилася.

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