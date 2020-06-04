Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі святкує свій 45 день народження 4 червня. Вона одна з найкрасивіших жінок у кінематографі, тому у своїй біографії має багато головних ролей у відомих фільмах. Факти ICTV підготували підбірку найкращих ролей Джолі у світовому кіно.

Шукачка пригод у Ларі Крофт: Розкрадачка гробниць.

Роль принесла актрисі звання секс-символу і величезну популярність. Її героїня – розумна, красива, смертельно небезпечна і до того ж дочка лорда, здатна приборкати найбільш моторошного лиходія.

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Лара Крофт – кращий подарунок для геймерів усього світу. Фільм зробив людським образ ідеальної жінки з комп’ютерної гри і тут творці точно не промахнулися у виборі актриси на головну роль.

Таємнича незнайомка в Туристі

Герой Джонні Деппа – звичайний турист, якому по дорозі до Венеції зустрічається прекрасна незнайомка. Вона одягається з бездоганним смаком, а її манерам можуть вразити усіх представників блакитної крові. Незнайомка таємниче посміхається і затягує туриста у вир подій.

Йому залишається лише дивуватися і милуватися чарівною супутницею.

Наймана вбивця в Містер і Місіс Сміт

Доленосний для колишнього подружжя фільм, з якого почалася історія усіма обожнюваної пари. Бранджеліна – так Енджі і Бреда ласкаво називають в пресі.

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В їх першому спільному фільмі вирують неабиякі пристрасті: сварки, після яких будинок розносять в гармидер і гаряче примирення агентів, які занадто довго приховували свої таємниці один від одного.

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Колишня танцівниця у фільмі Біля моря

Через 10 років після Містера і місіс Сміт Джолі і Пітт знову зустрічаються на одному майданчику. На цей раз картина майже повністю позбавлена комедійної складової і динамічності, зате рясніє красивими кадрами з витонченою, елегантною Енджі.

Фільм про кризу у відносинах, щирими думками про якиу поділилася Анджеліна – режисер і сценарист картини.

Зла чаклунка у Мелефісенті

З червоними губами і моторошними рогами Джолі відкривається нам в новому світлі. Від зловісної краси її героїні біжать мурашки по шкірі: образ фатальної жінки зачаровує.

Малефісента – це новий погляд на історію про Сплячу красуню, де зло не абсолютне: навіть у розбитому серці розлюченої на весь світ жінки є місце для прощення і любові.

Що відомо про Анджеліну Джолі

Анджеліна Джолі Пітт – американська актриса, режисер і посол доброї волі ООН.

Також вона отримала цілу низку премій: Оскар, три Золотих глобуси і дві Премії Гільдії кіноакторів США.

Її дебют в кіно відбувся в 1982 році в картині У пошуках виходу, а першу славу приніс фільм Джиа.

Актриса виховує шістьох дітей.